Paura questo pomeriggio in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma. Un’esalazione di cloro nella piscina della struttura ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. 50 persone sono state evacuate e 9 sono state intossicate. Il più grave è un bimbo di 5 anni, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’esalazione sarebbe da attribuire alla fuoruscita eccessiva del cloro dalla pompa della piscina.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della compagnia di Monterotondo e della stazione di Mentana. I vigili del fuoco di Montelibretti e le forze dell’ordine si stanno occupando di tutti i rilievi di euro per ricostruire nei dettagli l’accaduto. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro dell’area.