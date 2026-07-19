Cultura nel Piatto

Spaghetti con capperi, acciughe e pomodoro

Un piatto che dimostra come la grande cucina italiana possa nascere da pochi ingredienti. Capperi, acciughe e pomodoro appartengono alla tradizione mediterranea e, uniti alla pasta, danno vita a una ricetta intensa, sapida e profumata, diffusa con piccole varianti dalla Sicilia alla Campania.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Energia: 405 kcal

Proteine: 12,8 g

Carboidrati: 67,5 g

Grassi: 9,4 g

Ingredienti

80 g di spaghetti

100 g di pomodori pelati

10 g di capperi dissalati

15 g di acciughe sott’olio

5 g di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco

Pepe q.b.

Preparazione

Rosolare delicatamente l’aglio nell’olio, aggiungere le acciughe e farle sciogliere. Unire i capperi e i pomodori, lasciando cuocere il sugo per circa 10 minuti. Lessare gli spaghetti al dente, condirli con il sugo e completare con prezzemolo tritato e una macinata di pepe.

Un po’ di storia

Le acciughe sotto sale erano chiamate il “formaggio dei poveri” perché, prima della diffusione della refrigerazione, rappresentavano un alimento economico e ricco di sapore. Insieme ai capperi, cresciuti spontaneamente sulle coste del Mediterraneo, hanno dato origine a numerose ricette della cucina marinara italiana. Ancora oggi questo piatto racconta una grande lezione gastronomica: non servono ingredienti costosi per creare un’autentica eccellenza, ma equilibrio, tradizione e rispetto della materia prima.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma