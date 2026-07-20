Supermercati, servizi di pulizia, ospedali e stabilimenti industriali: la Filcams Cgil Sardegna denuncia condizioni di lavoro sempre più difficili a causa del caldo estremo e chiede interventi urgenti sulle strutture e sugli impianti di climatizzazione.

Secondo il sindacato, in numerosi luoghi di lavoro i sistemi di raffrescamento risultano vecchi, insufficienti o non adeguati alle temperature raggiunte in questi giorni, con conseguenze sulla salute e sulla sicurezza di lavoratrici e lavoratori.

“Ai datori di lavoro chiediamo di adottare immediatamente tutte le misure di protezione necessarie, pause frequenti e somministrazione di acqua, oltre alla rimodulazione degli orari e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di refrigerazione”, ha dichiarato la segretaria regionale Filcams Cgil Nella Milazzo.

Per il sindacato, il problema nasce soprattutto dal mancato ammodernamento degli impianti, che spesso vanno in blocco o non riescono a garantire condizioni accettabili durante le ondate di calore. “Il cambiamento climatico non può più essere considerato un evento straordinario: servono misure strutturali preventive, non si può arrivare a luglio per scoprire che i sistemi di climatizzazione non reggono”, ha aggiunto Milazzo. Criticità vengono segnalate anche nel settore della ristorazione, dove il calore prodotto dalle cucine si somma al malfunzionamento degli impianti di climatizzazione.

“Ai deficit strutturali si aggiungono spesso ritmi di lavoro elevati, carichi fisici importanti e una scarsa organizzazione delle attività nelle ore meno calde della giornata”, denuncia la Filcams, che annuncia nuove segnalazioni agli organi di vigilanza e alle istituzioni.

Il sindacato chiede inoltre un rafforzamento dei controlli sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e invita lavoratrici e lavoratori a segnalare le situazioni di rischio. “Le testimonianze che arrivano ai nostri uffici e ai delegati sono fondamentali per intervenire tempestivamente e chiedere il rispetto delle norme”, conclude Milazzo.