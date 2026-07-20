Momenti di forte apprensione a Settimo San Pietro, dove un incendio è divampato all’interno del sito archeologico di Cuccuru Nuraxi, facendo temere per l’incolumità di uno dei beni storici più importanti del territorio.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di volontari (paf Quartu, MASISE e i Vigili del fuoco, assente la protezione civile di Settimo San Pietro) nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area per cercare di contenere il rogo.

Tutta Settimo è preoccupata e vive ore di apprensione per quello che è da tutti considerato un patrimonio inestimabile . Da anni infatti si denuncia la scarsa cura e manutenzione del sito.

«Siamo disperati e amareggiati per quello che sta succedendo», affermano i cittadini . «L’incuria dell’area è sotto gli occhi di tutti. Da tempo segnaliamo la necessità di interventi di pulizia e manutenzione, perché un patrimonio come Cuccuru Nuraxi non può essere lasciato esposto a rischi di questo genere».

L’episodio riaccende il dibattito sulla manutenzione del sito archeologico e sulla necessità di rafforzare le attività di cura e pulizia più attenta e costante, soprattutto durante la stagione estiva, quando il pericolo incendi è particolarmente elevato.

Resta alta la preoccupazione della comunità e delle associazioni impegnate nella tutela del patrimonio culturale, nella speranza che l’emergenza rappresenti un punto di svolta per una maggiore attenzione verso la salvaguardia di Cuccuru Nuraxi.