E’ accaduto ieri sera verso le 20,30. L’uomo, 75 anni, era riverso nel suo letto in avanzato stato di decomposizione, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia medica.

Una scena agghiacciante quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori giunti in un’abitazione del centro abitato: un corpo decomposto e forti miasmi che hanno avvolto non solo la camera da letto e un dramma, quello della solitudine, che si è consumato senza che nessuno si accorgesse della scomparsa dell’uomo.

I vigili del fuoco hanno forzato la serratura dell’abitazione per entrare, anche la camera da letto era chiusa dall’interno.

La causa del decesso dovrebbe essere naturale.