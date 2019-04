Dimagrire con il menù bio, ecco gli ingredienti giusti dalla prima colazione alla cena, sette giorni su sette

Dimagrire con menù Bio

dii Raffaella Aschieri

(DietistaMenutrix)

Le prossime vacanze di Pasqua saranno per molti una dolce pausa dallo stress di tutti i giorni ma anche un momento per riprendere qualche chilo fra colombe e arrosti. Quindi meglio correre ai ripari con uno stile alimentare naturale come quello eubiotico. Uno stile dimagrante veloce e in perfetto equilibrio con la terra. Ideale per chi sente il bisogno di perdere qualche chilo ma anche semplicemente di disintossicarsi dal troppo cibo e rafforzare il sistema immunitario.Gli ingredienti principali sono questi: Pesci, molluschi, crostacei finocchi, barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavoli cappuccio e verza, cavolini di Bruxelles, cavolfiori, cicorie, cipolle, fagioli, indivie, lattughe, pomodori a grappolo, porri, radicchi rossi, rosmarino, ravanelli, sedano, sedano rapa, spinaci, scorzonera, valeriana, zucche, lenticchie castagna, cotogne, cedri, cachi, fichi, limoni, uva, mandaranci, mandarini, mandorle, melograno, mele, nespole, nocciole, pere, noci.

Ecco un esempio di menù di tre giorni ricco di gusto

COLAZIONE

A colazione e merenda si possono introdurre alimenti come latte, yogurt, tisane e frutta

Un caffelatte e 3 fette biscottate integrali.

Un caffelatte e una fetta di pane integrale con marmellata dietetica.

Un caffelatte e uno yogurt magro.

Un bicchiere di latte e 3 cucchiai di cereali integrali.

Un caffelatte e una fetta di pane integrale con formaggio fresco.

Un caffelatte, due fette biscottate integrali con una fetta di prosciutto crudo sgrassato.

Sempre a metà mattinata e a metà pomeriggio: scegliere tra uno o due frutti di stagione, una tisana alla frutta con un cucchiaino di miele vergine integrale e un piccolo frutto.

Pranzo I giorno

Barbabietole rosse e mele133 kcal 1,98 p 19,91 g 5,61 l barbabietole rosse 110 g mele (senza buccia) 110 g prezzemolo olio di girasole 5 g salsa di soia 5 g noce moscata preparazione grattugiare mele e barbabietole in parti uguali, condire con prezzemolo tritato, noce moscata e salsa di soia.

Grano al pomodoro297 kcal 10,36 p 54,81 g 5,60 l grano tenero 70 g carote 85 g cipolle 15 g pomodori 55 g olio di girasole 5 gorigano sale fino preparazione cuocere il grano; circa 10 minuti prima di spegnere aggiungere la cipolla, le carote, i pomodori tagliati a pezzetti e cotti per 10 minuti in un tegame con la loro acqua. dopo la cottura unire l’olio e l’origano.

Cena

Insalata di polpo248 kcal 21,45 p 19,20 g 10,05 l Polpo 150 g carciofi 120 g patate 75 g aglio fresco prezzemolo sedano 30 g olio di girasole 5 g sale fino preparazione

tagliare il polpo a pezzetti dopo averla lessato in acqua salata, quindi metterla nel piatto da portata insieme con la patata tagliata a fettine, i carciofi e alcune rondelle di sedano. condire con olio, sale e prezzemolo. puo’essere servita anche fredda.

Merluzzo in agrodolce228 kcal 29,92 p 8,64 g 8,48 l merluzzo 160 g finocchi 160 g erba cipollina menta in foglie miele 10 g succo di limone salsa di soia 10 g olio di girasole 5 g cerfoglio sale fino preparazione lessare un finocchio a lamelle. fare sobbollire la salsa di soia insieme con un cucchiaino di miele e uno di succo di limone finche’iltutto diventera’unasalsina sciropposa. lessare il merluzzo a pezzi in acqua bollente salata. disporre i pezzi di merluzzo in un piatto da portata, con i finocchi e condire il tutto con un goccio di olio, la salsina e le erbe aromatiche tritate finemente

II Giorno

Riso al forno con cavolfiore318 kcal 8,26 p 64,26 g 4,90 l riso 70 g cavolfiore 70 g pangrattato 5 g noce moscata gomasio5 g salsa di soia 5 g olio extra verg.dioliva 5 g preparazione cuocere il riso, a parte cuocere il cavolfiore al dente e tagliarlo a pezzetti. condire il riso con il cavolfiore, la noce moscata, la salsa di soia e l’olio; ungere una pirofila, versare il riso condito, cospargere di pangrattato e gomasio; infornare per 30 minuti circa.

Nasello con salsa di verdure239 kcal 30,08 p 10,40 g 8,80 l nasello 160 g carote 80 g sedano 50 g cipolle 30 g pomodori 50 g timo olio extra verg.dioliva 5 g preparazione preparare un fumetto facendo cuocere insieme per 15 minuti le erbe aromatiche e la verdura. tagliare il nasello in piccoli pezzi e lessarli per 10 minuti circa. nel frattempo preparare la salsa. tagliare a fettine sottili carote, sedano e cipolle e disporle in una padella con alcuni cucchiai di acqua. aggiungere poi un goccio di olio, il timo e il pomodoro. quando la verdura sara’cotta frullare il tutto. per rendere la salsa ancora piu’morbida diluirla con un goccio di acqua calda. servire il nasello ben caldo accompagnato dalla salsa.

Cena

cozze allo zafferano240 kcal 20,48 p 12,16 g 12,48 l cozze o mitili 160 g scalogno 30 g aglio fresco prezzemolo pepe nero sedano 30 g cipolle 15 g carote 30 g limone 30 g zafferano olio extra verg.dioliva 5 g preparazione pulire e lavare accuratamente le cozze, metterle in un largo tegame con la cipolla, il sedano, la carota, il prezzemolo, aglio, sale e pepe. aggiungere alcuni cucchiai di acqua, portare ad ebollizione e fare aprire le cozze. a cottura terminata, filtrare il liquido di cottura. in un altro tegame far ammorbidire lo scalogno tritato con alcuni cucchiai di acqua di cottura delle cozze, aggiungere lo zafferano e lasciare cuocere per pochi minuti. mettere le

cozze in un piatto caldo e irrorarle con il sugo allo

zafferano.

Frittelle di grano saraceno148 kcal 11,00 p 0,00 g 11,60

farina di grano saraceno 200 g sale fino olio extra verg.dioliva 5 g rosmarino timo origano preparazione mescolare la farina con il sale, poi aggiungere un po’ di acqua e amalgamare il tutto fino a ottenere una pasta morbida. diluire ancora con acqua e con olio fino ad ottenere un liquido denso. lasciare riposare almeno un’ora. aggiungere il bicarbonato, mescolare velocemente e stendere su una teglia antiaderente, infornare fino a farle diventare dorate-scuro. sulla superficie cospargere un trito di erbe aromatiche.

III Giorno

Pranzo

Ragu’di lenticchie367 kcal 24,40 p 56,90 g 6,20 l lenticchie secche 100 g cipolle 20 g carote 50 g sedano 20 g aglio fresco shoyu5 g alloro olio extra verg.dioliva 5 g preparazione lessare le lenticchie in acqua fresca con l’alloro, dopo averle lasciate a bagno per 2 ore. scolarle, frullarne la meta’.stufarele verdure tritate con poca acqua, unire tutte le lenticchie, aggiustarle di sale e lasciare insaporire quindi aggiungere lo shoyue l’olio.

Coscia di tacchino al vino260 kcal 33,44 p 7,84 g 10,72 l coscia di tacchino 160 g cipolle 15 g carote 80 g sedano 30 g aglio fresco salvia rosmarino timo vino rosso 30 g acciughe salate 10 g olive nere 10 g chiodi di garofano preparazione mettere a marinare la coscia di tacchino in un recipiente con la cipolla, carota, sedano, aglio e tutti gli aromi con il vino rosso. lasciare riposare il piu’a lungo possibile. collocare il tutto in una casseruola e portare a bollore a fiamma media. aggiungere l’acciuga, il sale e alcuni cucchiai di acqua e terminare la cottura a fiamma bassa. affettare quindi la coscia e distribuire le fettine nei piatti con la salsina al vino rosso.

Cena

Crocchette di pesce e tofu 203 kcal p 20,88 g 19,44 l trota 110 gg tofu 110 g aglio fresco farina integrale 25 g sale fino prezzemolo semi di sesamo olio extra verg.dioliva 5 g preparazione lessare il pesce, una volta freddo frullarlo insieme al tofu, condire con un pizzico di sale e incorporare il prezzemolo e l’aglio tritati fini. aggiungere la farina quindi amalgamare il tutto e formare delle crocchette. passarle nei semi di sesamo e disporle in una pirofila da forno unta con un goccio di olio. lasciare cuocere per 20 minuti a 180øc

Coda di rospo ai funghi399 kcal 30,69 p 37,98 g 14,88 l coda di rospo 155 g funghi champignons 40 g funghi porcini 40 g prezzemolo pomodori 155 g aglio fresco sale fino maizena (amido di mais) 15 g olio di girasole 5

pane integrale 30 g preparazione far insaporire l’aglio in un goccio di olio e acqua.

aggiungere i funghi puliti e tagliati a fettine, quindi lasciare cuocere per qualche minuto. unire i pomodori, il prezzemolo e i filetti di pesce. aggiustare di sale e lasciare cuocere a fuoco moderato aggiungendo acqua all’occorrenza. togliere i filetti dal fuoco e frullare la salsa di funghi con la maizena, quindi disporre i filetti su di un piatto da portata, condire con la salsa di funghi, un goccio di olio e le fettine di pane integrale.

