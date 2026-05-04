Un appello lanciato da Simona Marcia per salvare dei gatti che si trovano in una abitazione in via Sant’Antioco: “In casa di mia mamma si è creata una colonia felina di circa 16 gatti e la situazione è ormai fuori controllo: ci sono gatti scheletrici e 5 gattini di un mese che rischiano di morire di fame. Nonostante le mie raccomandate e un sopralluogo ufficiale avvenuto il 21 aprile con personale ASL e Polizia Municipale, nessuno è intervenuto. Uno dei gatti è inoltre malato di FIV e necessita di assistenza immediata. Io sono in partenza per motivi di lavoro e chi resterà non potrà occuparsi di questa emergenza. Ho già inviato una diffida formale al Difensore Civico Regionale, ma gli animali non possono aspettare i tempi della burocrazia. Spero che le istituzioni si assumano finalmente le proprie responsabilità legali prima che sia troppo tardi”.

La donna spiega che sta aiutando il fratello e a fine maggio deve partire per lavoro: “Mio fratello riesce giusto a dare un po’ da mangiare a questi poveri gatti, ma hanno bisogno anche di cure e di essere sterilizzati.

Sono anche in pericolo, ogni tanto è sparito qualcuno, sempre gatti piccoli, e purtroppo ci sono state anche lamentele dei vicini e minacce di avvelenamento. Nelle raccomandate inviate avevo chiesto se si poteva riconoscere come colonia felina ed avere gli aiuti”.