“Chi vuole venire è bene accetto, nelle strutture adeguate dove si paga sennò può stare a casa propria”. Guerra aperta contro gli incivili che hanno deturpato il territorio, “è finito il tempo di fare quello che si vuole”: con queste parole il sindaco Antonello Puggioni ha comunicato che la prossima settimana firmerà un’ordinanza per impedire ai camperisti selvaggi di violare le norme.

“Hanno rubato l’acqua dal cimitero e quindi alla nostra Comunità un bene che noi paghiamo. Non è la prima volta che venite nel nostro paese, decidete quello che fare, non rispettate niente e sporcate come gli incivili. La nostra comunità non è un immondezzaio. Prima rubavate l’acqua al benzinaio, poi siete diventati i padroni della zona Mare Produce e non dico altro. Entro la settimana prossima uscirà un’ ordinanza da parte mia dove in tutto il territorio di Calasetta chi sosta più di 24 ore sullo stesso luogo o viene trovato a fare campeggio in zone non idonee sarà multato con una sanzione sino ad euro 1.000,00. Tutti i miei Amministratori avranno un Decreto da parte mia che potranno fotografare e trasmettere al sottoscritto ed alle forze dell’ordine quando rilevato. Questo è un paese, non è una discarica ed il luogo dove tutti si fanno le Leggi. Noi il paese lo vogliamo cambiare, quindi chi vuole venire è bene accetto, nelle strutture adeguate dove si paga sennò può stare a casa propria. Scusate lo sfogo ma non è più fattibile accettare queste cose”.

L’inciviltà, insomma, non ha scuse e chi sbaglia deve essere sanzionato, senza eccezioni.