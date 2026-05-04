Il sindaco Giuseppe De Fanti ricorda l’uomo scomparso prematuramente: “La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. La scomparsa di Marco Dessì, giovane padre di famiglia e stimato chef, strappa alla vita un uomo nel pieno dei suoi anni, lasciando un vuoto immenso nei suoi affetti e in tutta Guspini.

Marco, a soli 34 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre rientrava a casa dopo il lavoro.

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimiamo il più sincero e profondo cordoglio alla sua famiglia, alla compagna e al suo bambino, ai parenti e a quanti gli hanno voluto bene”.

L’amministrazione ha invitato “tutta la comunità, le attività commerciali e produttive, a stringersi nel rispetto e nel silenzio del dolore: nel giorno delle esequie, di cui sarà data comunicazione ufficiale, chiediamo simbolicamente la chiusura delle serrande durante lo svolgimento del rito funebre, come segno di partecipazione e vicinanza”.

Dessì si trovava alla guida di una Ford Focus mentre percorreva il tratto stradale al chilometro 14+500. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, uscendo dalla carreggiata e finendo fuori strada in un impatto violentissimo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Serrenti e Villasor, insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.