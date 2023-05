Diciottenne aggredito e rapinato a Cagliari, coppia di nordafricani a processo: “Collanina mai trovata”

Sono accusati di furto con strappo i due stranieri che, domani, saranno processati a Cagliari. L’accusa è chiarissima: il 17 maggio 2023 i due hanno seguito sotto i portici del viale Sant’Avendrace un diciottenne, poi l’hanno aggredito, strappandogli una collanina con una croce e fuggendo verso via Codroipo. I due balordi sono nordafricani: un giovane in bicicletta e il padre del giovane derubato, Riccardo Varsi, li hanno acciuffati dopo un breve inseguimento e bloccati sino all’arrivo della polizia. La coppia di delinquenti potrebbe scegliere il patteggiamento o, eventualmente, difendersi punto dopo punto e dimostrare al giudice l’infondatezza delle accuse. Il ragazzo derubato sta meglio, ed è emerso che “la sua collanina non è mai stata trovata”.

L’avvocato dei due nordafricani, Giuseppe Sideri, dovrà studiare e definire con loro la migliore strategia difensiva.