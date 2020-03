Coronavirus, è ufficiale: rinviata la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan

Rinviata a data da destinarsi Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma per domani sera all’Allianz Stadium. Lo ha stabilito il prefetto di Torino, Claudio Palomba, a causa dell’emergenza coronavirus al termine di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e la sindaca Chiara Appendino. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/sport/calcio/juve-milan-coppa-italia-rinviata-1.5055653