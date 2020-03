Italia, misure straordinarie anti Coronavirus per tutti: “Stop agli abbracci e alle strette di mano, anziani in casa”

Italia, misure straordinarie anti Coronavirus: “Stop agli abbracci e alle strette di mano, anziani in casa”. Il Comitato scientifico sul coronavirus voluto dal premier Giuseppe Conte ha diffuso una serie di raccomandazioni utili a contenere il contagio del Covid19, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo nelle prossime ore. Il nostro giornale partner Quotidiano.net spiega nei dettagli: “Alcune raccomandazioni riguardano la popolazione anziana: le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati, dice il Comitato. Ci sono poi regole valide per tutti, indipendetemente dall’età e dallo stato di salute: gli esperti raccomandano di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Importante: gli avvertimenti valgono per tutta l’Italia per i prossimi 30 giorni, anche se sono da rivalutare ogni 15 giorni. Il Comitato propone poi di evitare per il prossimo mese le manifestazioni, anche sportive (vedi partite di calcio) che comportino l’affollamento di persone e il mancato rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. “Tra le regole di comportamento che gli scienziati suggeriscono per i cittadini dell’Italia intera c’è anche quello di evitare che le persone anziane escano di casa – se non per motivi strettamente necessari – perché si tratta di soggetti fragili e dunque più esposti al rischio”, riporta il Corriere della Sera. Soprattutto se si tratta di anziani con la febbre. Per lo sport, ipotesi di porte chiuse per trenta giorni. Al momento i numeri del Coronavirus in Italia parlano di 2502 casi, 79 morti e 160 persone invece guarite.