Allarme spopolamento: in Sardegna sempre più case vuote, l’isola fatica ad attrarre nuovi residenti

La Sardegna continua a perdere abitanti e a riempirsi di abitazioni disabitate. Il fenomeno dello spopolamento si conferma una delle principali emergenze dell’Isola, con conseguenze evidenti sia sul piano economico che sociale.

Secondo le analisi più recenti, il calo demografico ha già prodotto un impatto significativo, stimato in circa 1,7 miliardi di euro. Un dato che evidenzia come la diminuzione della popolazione non sia soltanto una questione numerica, ma incida direttamente sulla crescita e sulla tenuta del sistema produttivo.

A preoccupare è anche la scarsa capacità di attrarre nuovi residenti dall’estero. L’arrivo di cittadini stranieri, infatti, non riesce a compensare il basso tasso di natalità, lasciando l’isola in una situazione di progressivo invecchiamento della popolazione.

Le aree interne risultano le più colpite: piccoli centri sempre più svuotati, servizi ridotti e difficoltà crescenti nel mantenere attive le comunità locali. Nei territori meno popolati, la riduzione degli abitanti comporta un calo della domanda e mette a rischio la sopravvivenza di attività commerciali e servizi essenziali.

Il fenomeno non risparmia neppure i centri più grandi, dove comunque si registra un rallentamento della crescita e un progressivo cambiamento nella composizione demografica. L’invecchiamento della popolazione porta con sé nuove sfide, soprattutto in termini di assistenza, sanità e sostenibilità del welfare.

Gli esperti sottolineano come sia necessario intervenire con politiche mirate: incentivi alla natalità, sostegno alle famiglie, valorizzazione del lavoro e strategie efficaci per rendere il territorio più attrattivo, sia per chi vive già sull’isola sia per chi potrebbe scegliere di trasferirsi.

Senza un’inversione di tendenza, il rischio è quello di assistere a un lento ma costante declino, con sempre più case vuote e comunità sempre più fragili.