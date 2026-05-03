Sono 21 i calciatori convocati per l’incontro di stamattina con il Bologna, oltre ai lungodegenti Felici ed Idrissi, cui si è aggiunto Pavoletti. Non figurano tra i convocati neanche Borrelli, Mazzitelli, Raterink e Liteta, quest’ultimo a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra, che ha convinto lo staff tecnico rossoblu a non portarlo a Bologna.

Per quanto riguarda Paul Mendy, protagonista nella vittoria casalinga contro l’Atalanta, si valuterà stamattina un suo possibile utilizzo, in quanto il giocatore ha effettuato il suo primo allenamento con il resto del gruppo solamente nella giornata di ieri.

Sono tanti i dubbi sulla formazione da schierare contro il Bologna, come del resto ha dichiarato lo stesso Fabio Pisacane dopo la rifinitura di ieri mattina; da valutare quindi quali saranno le sue scelte finali, un po’ in tutti i reparti, per opporsi al meglio alla formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Il Bologna è reduce dalla netta sconfitta casalinga subita con la Roma e da quella patita nella precedente trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus, entrambe perse per due a zero. Nelle ultime cinque gare ha ottenuto 6 punti a seguito di due vittorie e tre sconfitte.

I felsinei non attraversano un periodo felice e sono apparsi un po’ sottotono sia dal punto di vista fisico che temperamentale. I rossoblù pertanto potrebbero approfittarne e cercare di ottenere i punti decisivi per il raggiungimento della salvezza.

La gara vinta con l’Atalanta ha messo in mostra un Cagliari finalmente determinato e volitivo, con l’ approccio giusto sin dall’inizio e senza quel calo di attenzione accusato all’inizio della seconda frazione di gioco che più di una volta è stato fatale per il risultato finale.

Se i rossoblù continueranno ad avere lo stesso atteggiamento mostrato con gli orobici, avranno la possibilità di rientrare in Sardegna con un risultato positivo dalla trasferta emiliana.

La distanza dalla terzultima posizione, attualmente occupata dalla Cremonese, è di otto punti, al netto dell’incontro casalingo che i grigiorossi disputeranno alle 18.30 con la Lazio di Maurizio Sarri. Questa distanza consente di affrontare la gara di stamattina senza eccessiva tensione e nervosismo, ma non autorizza in nessun modo ad accusare cali di concentrazione in quanto, per il raggiungimento della salvezza, occorre necessariamente fare altri punti.

I tifosi rossoblù si attendono oggi una conferma dal punto di vista prestazionale e caratteriale che avvicini finalmente il Cagliari al raggiungimento del traguardo della permanenza in serie A anche per la prossima stagione.