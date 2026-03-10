Appuntamento domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle 9.30, nella Sala dell’ex Convento dei Cappuccini, via Brigata Sassari, Quartu Sant’Elena.

Ascoltare direttamente gli imprenditori, raccogliere le loro esigenze e costruire insieme proposte concrete per il futuro del commercio cittadino. Con questo obiettivo Confcommercio Sud Sardegna promuove un incontro pubblico con le imprese del territorio dal titolo “Confcommercio ascolta le imprese di Quartu S.E.”, in programma mercoledì 11 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella Sala ex Convento Cappuccini, in via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli imprenditori della città e nasce come momento di ascolto e confronto diretto con le attività economiche locali, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, criticità e proposte utili a individuare azioni concrete per il rilancio del comparto commerciale.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento e rilancio dell’ufficio zonale di Confcommercio a Quartu, con l’intento di consolidare il ruolo delle imprese nel tessuto economico cittadino, potenziare i servizi a disposizione degli associati e rafforzare il dialogo con l’amministrazione locale e con le istituzioni del territorio.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione importante per gli operatori economici di Quartu Sant’Elena per portare la propria voce, condividere problematiche e contribuire alla definizione di strategie comuni a sostegno del commercio e delle attività di servizio della città.

9.30

Saluti istituzionali e apertura dei lavori Marco Mainas – Presidente Confcommercio Sud Sardegna

Graziano Milia – Sindaco di Quartu Sant Elena

9.40 – 10.00

“Ascoltare per crescere: lo Sportello di Ascolto e le nuove azioni di Confcommercio per le imprese del territorio”

Marco Mainas – Presidente Confcommercio Sud Sardegna

10.00 – 10.20

“Il ruolo dell’Amministrazione Comunale nello sviluppo del commercio locale: strumenti, progetti e opportunità”

Graziano Milia – Sindaco di Quartu Sant’Elena

10.20 – 10.40

“Credito e crescita: le misure del Banco di Sardegna a sostegno delle PMI del territorio”

Nicola Obino – DR Sud Sardegna Banco di Sardegna

11.00 – Coffee Break 11.15 – 12.30

Question Time e Tavola Rotonda

“Imprese e istituzioni a confronto: bisogni, proposte e soluzioni per Quartu Sant’Elena”

Modera: Giuseppe Scura – Direttore Generale Confcommercio Sud Sardegna Con la partecipazione di: Marco Mainas, Graziano Milia e Nicola Obino