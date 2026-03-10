Cagliari, al Liceo Alberti quasi 80 iscrizioni respinte: “Un grave segnale sul diritto allo studio”.

Quasi ottanta studenti esclusi dalla scuola che avevano scelto. È il dato che riaccende con forza l’allarme sulla situazione del Liceo Alberti di Cagliari, costretto nei giorni scorsi a respingere numerose richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico a causa della cronica mancanza di aule.

A denunciare il problema è il Comitato “Una sede per il Liceo Alberti”, che riunisce docenti, studenti, genitori e sostenitori dell’istituto. Secondo il Comitato, la decisione di respingere quasi ottanta domande rappresenta un segnale grave non solo per il futuro della scuola, ma per il diritto allo studio di molti giovani del territorio.

Per decine di studenti la scelta del percorso scolastico è stata di fatto annullata. In particolare, oltre sessanta ragazze e ragazzi che avevano optato per gli indirizzi di Scienze applicate e Linguistico non potranno frequentare il liceo scelto e saranno costretti a ripiegare su istituti diversi, su sedi più lontane o su indirizzi di studio meno coerenti con le proprie aspirazioni.

Secondo il Comitato si tratta di una situazione che produce conseguenze concrete e immediate: più pendolarismo, scelte forzate e percorsi formativi non sempre corrispondenti agli interessi degli studenti. Un problema che rischia anche di alimentare sfiducia verso le istituzioni tra i più giovani.

Alla base della situazione c’è la persistente carenza di spazi della scuola, dovuta in larga parte alle condizioni della sede storica di viale Colombo, dove diverse aule risultano attualmente inagibili. L’edificio è un bene demaniale gestito dall’Autorità portuale e negli ultimi anni si è più volte parlato della necessità di ristrutturarlo e restituire gli spazi alla comunità scolastica, ma finora non è stato avviato alcun intervento concreto.

Il problema era stato portato all’attenzione pubblica già nel 2023 con le proteste promosse dal Comitato. Durante la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2024 diversi candidati avevano indicato la situazione del liceo come una priorità. A quasi due anni di distanza, però, quelle dichiarazioni non si sono tradotte in atti concreti.

Un primo spiraglio sembrava essersi aperto nel luglio 2025, quando il dirigente scolastico Roberto Bernardini e una delegazione del Comitato erano stati ricevuti negli uffici della Città metropolitana. In quell’occasione era stata prospettata la richiesta all’Autorità portuale di una proroga della concessione dell’edificio di viale Colombo, così da consentire l’avvio dei lavori di consolidamento e il recupero delle aule oggi inutilizzabili.

Da allora, tuttavia, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né dall’Autorità portuale — che nel frattempo ha cambiato presidenza — né dalla stessa Città metropolitana. Un silenzio che preoccupa ancora di più se si considera che la concessione dell’edificio scadrà nel dicembre 2027.

Nel frattempo il liceo continua a operare in condizioni difficili, distribuito su tre sedi e con spazi insufficienti rispetto alla domanda crescente di iscrizioni. Una situazione paradossale per una scuola che continua a essere molto richiesta e che negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti: primi posti in gare nazionali, premi in concorsi e progetti e collaborazioni con università, enti e associazioni.

Proprio per questo il dirigente scolastico Roberto Bernardini, insieme al Consiglio di istituto, ha inviato nei giorni scorsi una nuova richiesta formale alla Città metropolitana e alla Regione Sardegna affinché vengano individuate soluzioni concrete alle criticità strutturali della scuola.

Il Comitato ribadisce che non si tratta più di un problema rinviabile: la scelta è tra restituire pienamente alla scuola la sede di viale Colombo attraverso un intervento di ristrutturazione oppure individuare rapidamente un nuovo spazio urbano per progettare e costruire una sede unica, preferibilmente nelle vicinanze di piazza Matteotti o comunque facilmente raggiungibile dalle stazioni dei treni e degli autobus.

“Gli studenti di oggi e di domani non hanno meno diritti”, sottolinea il Comitato. “In una fase di calo demografico non è accettabile che proprio la scuola debba subire meno investimenti o strutture peggiori. Al contrario, servono più attenzione e scelte coraggiose”.

La richiesta alle istituzioni è chiara: non altre promesse, ma decisioni rapide e interventi concreti per garantire il futuro di una scuola che continua a essere scelta da centinaia di studenti e che oggi rischia di non poter accogliere chi vorrebbe studiarvi.