E’ in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata al Brotzu il 47enne investito mentre a bordo del suo monopattino attraversava la strada lungo la pista ciclabile in via Is Mirrionis, all’incrocio con via Monte Santo, e trasportato in ospedale in codice rosso. Così come è gravissima e lotta fra la vita e la morte la sedicenne falciata in viale Marconi mentre attraversava sulle strisce per raggiungere la fermata del bus. Solo tanto spavento e qualche contusione, fortunatamente, per le due studentesse travolte sulle strisce stamattina in via Cornalias, anche loro all’uscita da scuola.

A Cagliari c’è un’emergenza, chiara: in 24 ore 4 persone – tre pedoni e una a bordo del monopattino – sono state investite da auto in corsa. Ma sono solo gli ultimi di una lunghissima serie di episodi che spesso purtroppo riguardano proprio giovanissimi.

Per il 47enne questo pomeriggio l’impatto è stato violento e ha riportato un grave trauma cranico. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu con codice rosso. I medici hanno mantenuto la prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’automobilista stava effettuando una svolta e il monopattino stava percorrendo la pista ciclabile. Dopo l’urto il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.