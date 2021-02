Claudio Mura a Radio Casteddu: “Sardi, aiutateci. Andate a mangiare nei ristoranti”

“Voglio lanciare un appello ai sardi: aiutateci. Quando sarà possibile andate a mangiare nei ristoranti”. Così Claudio Mura, titolare dell’Antica Hostaria intervistato su Radio Casteddu. “La mia pagina Facebook è a lutto. Continuano con queste chiusure, ma ci sono assembramenti ovunque alle fermate o nei bus, se le stesse immagini degli assembramenti alle fermate fossero state scattate nei ristoranti sarebbe scoppiato un polverone. Non si prende nei mezzi pubblici il virus e si prende in ristorante?”

Zona arancione: “Noi sapevamo già che il Tar avrebbe bocciato la zona gialla, ma ora scopriamo che dovremo riaprire lunedì. Non se ne può più. Noi siamo da zona bianca, lo dico nel rispetto delle normative. Noi stiamo distruggendo l’economia di un’Isola, dobbiamo imparare a convivere con il virus”

L’appello. “Io con l’asporto non lavoro, sono fermo da tempo, la situazione è disperata. E lo stato che fa? Mi ha anche mandato il canone Rai: è fuori dal mondo. Dovrebbe darci incentivi per non licenziare i dipendenti. La perdita è incalcolabile. Lancio un appello al buon senso della gente, venite a mangiare da noi. Dateci una mano per risollevarci. Aiutateci a riprenderci, perché il Governo non ci aiuta”.

Risentite qui l’intervista a Claudio Mura del direttore Jacopo Norfo

