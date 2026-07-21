Il caldo crea problemi anche alla metro: decine di persone bloccate per oltre mezz’ora, tra i presenti anche bambini e anziani.

“Abbiamo aspettato in balia delle alte temperature, senza avere alcuna alternativa”.

“Oggi ore 13:07 minuti fermata metro Repubblica in tanti abbiamo atteso la partenza con il regolare servizio alle ore 13:18, ma sul display abbiamo trovato l’avviso del servizio ridotto a causa delle alte temperature. Abbiamo chiesto informazioni alla guardia giurata” spiega uno dei presenti “il quale, ignaro del reale tempo di partenza e arrivo, ha comunicato che l’unica informazione era la frequenza ogni 40-50 minuti.

Il display però non segnava quanto mancasse all’arrivo del mezzo. Ho deciso, quindi, di chiamare in stazione, a Gottardo, per capire almeno se fosse partita da Monserrato, in modo da poterci regolare, ma non ho ricevuto alcuna risposta esaustiva. Ho prontamente segnalato il disservizio, considerando che stavano lasciando in balia di tempi di attesa sconosciuti tante persone tra cui anziani e bambini senza, tra l’altro, concedere alcuna alternativa, al limite avrebbero impiegato il solito pullman sostitutivo della metro”.