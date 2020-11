Cinque alunni e un insegnante positivi, a Nurri chiude la scuola elementare

Nuovi casi di Covid-19 a Nurri, stavolta a risultare contagiati sono un gruppo di alunni e un insegnante della scuola elementare. A comunicarlo è il sindaco Antonello Atzeni: “Sono venuto a conoscenza da parte di diversi familiari che 5 ragazzi che frequentano la quinta elementare ed un’insegnate delle scuole elementari sono risultati positivi al tampone, pertanto in questo momento i positivi residenti a Nurri sono 9. Non tutti gli esiti sono ancora confermati, auguriamoci il meglio che tutti gli altri siano negativi”, spiega il sindaco.

“Sentita l’Ats scuola ed il dirigente scolastico, si informano tutti i genitori degli alunni delle scuole elementari e medie che sabato 7 novembre, in via precauzionale le scuole resteranno chiuse in attesa che Ats scuola valuti gli eventuali provvedimenti.

Si consiglia a tutti gli alunni di restare a casa e non utilizzare la chiusura della scuola come una vacanza”.