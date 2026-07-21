Il progetto per l’ampliamento del cimitero di Pirri entra nella fase esecutiva con un progetto da 3,2 milioni di euro, dando così un nuovo impulso a un’opera attesa da anni e inserita in un percorso amministrativo avviato oltre un decennio fa.

Il progetto di ampliamento era stato approvato in via preliminare dal consiglio comunale nel novembre 2013, con uno stanziamento iniziale di 1,6 milioni di euro. L’intervento era stato successivamente inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, con un investimento complessivo previsto di 2,5 milioni. Nel corso degli anni, l’aggiornamento della progettazione e l’adeguamento alle nuove normative tecniche hanno portato a una revisione dell’intervento e all’incremento delle risorse necessarie.

Nel dicembre 2024 la Giunta aveva approvato il progetto definitivo, prendendo atto delle numerose modifiche resesi necessarie per adeguare gli elaborati alle nuove disposizioni tecniche e aggiornare i prezzi. L’operazione ha comportato un aumento di circa 700 mila euro rispetto al quadro economico originario, portando il costo complessivo dell’opera a 3,2 milioni di euro.

Nei giorni scorsi è arrivato il via libera al progetto esecutivo, redatto dai professionisti indicati dall’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato e predisposto secondo la normativa vigente.

La copertura finanziaria dell’intervento è stata confermata per l’intero importo di 3,2 milioni di euro.Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione conferma l’obiettivo di procedere con l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero di Pirri, un intervento inserito tra le azioni per migliorare la qualità, l’accessibilità e la funzionalità dei servizi cimiteriali cittadini.

La deliberazione è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.