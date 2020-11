Dieci positivi trasferiti al Ss. Trinità, riapre Traumatologia all’ospedale Marino di Cagliari

Dieci pazienti positivi, già da giorni, al terzo piano dell’ospedale Marino di Cagliari, sono stati trasferiti con le ambulanze al Santissima Trinità. Le operazioni si sono concluse nelle scorse ore, e tutti i positivi sono stati affidati alle cure e al monitoraggio del personale medico del Covid Hospital di Is Mirrionis. Il reparto di Traumatologia era rimasto off limits proprio per la presenza di casi accertati di Covid-19. Adesso, come spiega il direttore sanitario del presidio Sergio Marracini, “sarà possibile procedere alla sanificazione di tutto il reparto. I dieci pazienti sono stati già trasferiti, così potremo riaprire la Traumatologia e riprendere a svolgere tutto il lavoro”. I nuovi arrivi a Is Mirrionis hanno fatto lievitare il totale dei pazienti seguiti, che ormai sfiorano quota duecento.