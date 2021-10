Catasto e Imu, ecco cosa cambia: “Prepara il terreno alla stangata sulla casa”

Un “giochino” per preparare il sistema ad essere pronto per l’aumento della pressione fiscale sugli immobili. L’avvocato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, guarda con criticità e sospetto alla riforma del catasto. “Ed è curioso – attacca – che sia stata inserita nella Legge delega fiscale dopo che, il 30 giugno, il Parlamento aveva approvato un parere contrario”. Fisco: ecco cosa cambierà Catasto, stangata rinviata Invece? “Inserendola, si è predisposto il meccanismo perché in futuro possano essere aumentate le tasse sulla casa. La delega è generica e pericolosa. E alla fine sarà attuata con il decreto delegato del governo e dall’Agenzia delle Entrate con il parere non vincolante del Parlamento”.

