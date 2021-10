Radio Zampetta Sarda: aiutiamo Elisabetta a ritrovare Scintilla, scomparsa a Quartu

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI ELISABETTA PER RITROVARE LA SUA SCINTILLA, SCOMPARSA A QUARTU SANT’ELENA SABATO 2 OTTOBRE.

CONDIVIDIAMO PER RITROVARLA!

Lei è Scintilla, femmina 1 anno e 4 mesi, sterilizzata, manca da sabato 2 ottobre da Quartu Sant’ Elena, zona Via Alghero, Via Fadda, Via S. Francesco. Molto affettuosa. Contattare il 3468944301