Ennesimo episodio che accende il dibattito sulla sicurezza in centro: a raccontare l’accaduto è proprio la donna che sui social chiede aiuto per ritrovare gli oggetti contenuti dentro la borsa.

“Ero seduta in una Cagliari di Piazza Yenne, purtroppo mi è stata sfilata da dietro, senza aver avuto il tempo di accorgermene o reagire. All’interno erano presenti: un portamonete bianco e celeste, con una scritta giapponese e, nel retro, il viso di un personaggio di un anime giapponese, un portachiavi a forma di margherita con annesso un mazzo di chiavi; una powerbank da 20.000 mAh, a cui era collegato un cavo bianco type C; make up labbra.

Chiedo la gentilezza di ricondividere il post. Dei soldi presenti all’interno della borsa non mi interessa, mi preme ritrovare gli oggetti in quanto hanno un valore affettivo molto forte.

Cerco testimoni che possono aver visto l’accaduto o, perlomeno, che abbiano trovato qualcosa. I documenti sono stati ritrovati in Piazza del Carmine.

Ringrazio chi sarà così gentile a chi sarà in grado di aiutarmi a ritrovare le chiavi e gli oggetti che per me hanno un significato importante, o che possano in qualche modo darmi delle informazioni”.