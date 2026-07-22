‘”Caddozzoni” del Poetto, svolta in Consiglio comunale: “Accolte tutte le richieste”.

Arrivano novità per i “caddozzoni” del Poetto, storica presenza del lungomare cagliaritano. Ad annunciarle è il consigliere comunale di Cagliari Ferdinando Secchi (Lega Anima Sardegna), che esprime soddisfazione dopo la comunicazione arrivata in Aula, sottolineando come siano state accolte le richieste avanzate nei mesi scorsi a tutela degli operatori e di una delle tradizioni più amate della città. “Nei mesi scorsi avevo interloquito con l’amministrazione per chiedere una cosa semplice ma fondamentale: non stravolgere i caddozzoni, una delle peculiarità più autentiche e amate di Cagliari e del nostro Poetto”, afferma Secchi.

Le principali novità riguardano innanzitutto la nuova collocazione delle attività, che saranno trasferite in via Stromboli, strada che per l’occasione verrà resa interamente pedonale.

Tra le modifiche annunciate c’è anche lo stop all’obbligo per gli operatori di spostare ogni notte i mezzi nei ricoveri privati, una procedura che finora comportava notevoli disagi dal punto di vista organizzativo e logistico. Prevista inoltre la realizzazione di servizi igienici dedicati, che saranno a disposizione sia degli esercenti sia della clientela, migliorando così le condizioni di lavoro e l’accoglienza sul lungomare.

“Posso comunicare con soddisfazione che tutte le mie richieste, che poi erano esattamente le istanze dei titolari delle licenze, sono state accolte”, dichiara Secchi, definendo il risultato “una vittoria del buon senso, del dialogo e dell’ascolto di chi lavora ogni giorno”.

Il consigliere conclude con un auspicio: “Se le promesse saranno mantenute resterà viva una tradizione del nostro lungomare, con il miglioramento dei servizi e della qualità del lavoro per tutti”. Una prospettiva che, se confermata nei prossimi mesi, consentirà ai caddozzoni di continuare a rappresentare uno dei simboli più caratteristici del Poetto, con infrastrutture e condizioni operative finalmente adeguate.