Per lui c’era la sua famiglia, unita come sempre, che ha trasformato il dolore in missione: salvare vite in nome di Riccardo. È nata infatti un’associazione che si prodiga per la sicurezza stradale.

Riccardo era un bravissimo ragazzo, amato da tutti, buono e generoso sino alla fine. I suoi organi, dopo quel maledetto giorno, sono stati donati. Lui lavorava, era uno sportivo e studiava con profitto, infatti si sarebbe laureato a breve. Ma un mezzo, una sera di marzo, gli ha tagliato la strada, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. I suoi occhi non si sono mai più riaperti, gettando nello sconforto chi ha avuto l’onore di conoscerlo. Mamma Patrizia e papà Giuseppe, assieme alle loro figlie, hanno preso in mano ciò che Riccardo ha lascito, un’eredità di amore e altruismo. ( Selargius, salvare altre vite dopo la morte di Riccardo: la missione di mamma Patrizia e papà Giuseppe – Casteddu On line https://share.google/eT2xwXMPxlKad1IDQ )

E ieri sera anche la sua facoltà ha voluto dedicare un ricordo al giovane studente, la laurea tanto ambita.

La sua famiglia: “A Riccardo, l’amore della nostra vita, al tuo cammino e alla tua straordinaria dedizione.

​Questo riconoscimento del tuo percorso di studi è il segno tangibile di quanto tu abbia seminato. Hai affrontato l’università con una maturità rara, portando avanti i libri e il lavoro con una determinazione che ci ha sempre riempito d’orgoglio. Ogni esame superato, ogni momento libero passato a studiare dopo una giornata di fatica, era un passo verso il tuo grande obiettivo.

​Oggi la tua università, i tuoi professori e i tuoi compagni si inchinano davanti al tuo impegno. Questa pergamena non è solo un foglio, ma è la testimonianza del tuo valore, della tua intelligenza e della serietà con cui hai costruito la tua vita.

​Il traguardo che hai inseguito con così tanti sacrifici oggi è una certezza: la tua mente e i tuoi sogni restano impressi qui, dove hai studiato, mentre il tuo grande cuore continua a dare speranza al mondo.

​Onoriamo oggi, con le lacrime agli occhi ma l’orgoglio nel cuore, il tuo meraviglioso percorso.

​Grazie ai professori per averci accolto con grande umanità. Un particolare ringraziamento al professor Aresu che, con grande sensibilità, ci ha preso per mano organizzando questa bellissima commemorazione.

​Un grazie a Enrico e Virginia, colleghi e amici, per la loro disponibilità. Grazie ad Alberto che martedì ha discusso la sua tesi dedicandola a Riccardo: un grande, indimenticabile gesto di amicizia.

​Ringrazio infine tutti gli amici e i parenti che, anche con mille difficoltà, sono stati presenti oggi per onorare Riccardo.”