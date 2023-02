Caro energia in Sardegna, 4 operai della Portovesme protestano a 100 metri di altezza

Quattro lavoratori dell’azienda Portovesme srl sono saliti stamane su una ciminiera dell’impianto del piombo, Kss, a 100 metri di altezza, la più alta dello stabilimento del Sud Sardegna per protestare contro il caro energia.

“La battaglia sul caro energia”, scrivono i sindacati, “coinvolge in modo impattante i territori del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano che non possono permettersi la perdita di 1.300 buste paga. Se ciò dovesse accadere, saremmo al dramma sociale”. La vertenza riguarda i lavoratori della Portovesme srl e anche quelli dell’indotto.

I quattro lavoratori non scenderanno e non interromperanno la loro protesta fino a quando non arriveranno soluzioni per la vertenza.

Leggi su https://www.agi.it/cronaca/news/2023-02-28/quattro-operai-protestano-su-una-ciminiera-a-cento-metri-altezza-sardegna-20296021/