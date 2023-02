Capoterra, il canale di Liori è nuovamente libero da erbacce e sterpaglie

Il canale di Liori è nuovamente libero da erbacce e sterpaglie che potevano ostruire il deflusso delle acque. Il sindaco Beniamino Garau: “Continua ad essere oggetto di manutenzione ordinaria, come qualche mese fa, il canale è stato nuovamente ripulito dalla sterpaglia e messo in sicurezza, in un ottica di attenzione e cura del territorio”.

Un intervento pressoché scontato, insomma, di normale amministrazione ma che richiama la giusta attenzione per via delle difficoltà del territorio ogni qualvolta vi è uno stato di allerta meteo: il passato insegna ed è indelebile, troppe le ferite, mai cicatrizzate, di un territorio che, nel corso degli anni, è stato colpito e affondato da eventi calamitosi di particolare intensità e che hanno generato morte e distruzione.

Prevenire, quindi, rendere la città più sicura anche grazie a questi interventi che, in caso di piogge abbondanti, possono fare la differenza.

Il canale di Liori non passa inosservato anche all’attenzione del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che, più volte, aveva segnalato le ostruzioni che, regolamente, si infoltiscono. Problema, comunque, risolto e non solo: “I pannelli elettorali che stazionavano nella via Amendola per decenni, sono stati finalmente rimossi.