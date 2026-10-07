Cagliari, tra le storiche vie della Marina spuntano arredi e elettrodomestici: un materasso, tv, ventilatore e tanto altro adagiati sul marciapiede. Pattume e sporcizia varia completano l’opera dei maleducati. La protesta dei cittadini: “Purtroppo è sempre peggio, che facciamo, continuiamo a ripetere il mantra “la colpa è degli incivili” e ci arrendiamo?”

Deturpato da pochi, dai soliti ignoti, che ripetutamente liberano le case da ciò che non serve più accanto ai raccoglitori dove giacciono sacchi e altra immondizia, il quartiere, in alcuni punti, si presenta così: una piaga che persiste, già ampiamente segnalata, una situazione che rischia di trasformarsi in normalità.

Ma per rispetto soprattutto dei residenti è inaccettabile che il centro sia ridotto in una discarica a cielo aperto, dove è impossibile transitare anche sopra i marciapiedi.

I punti dove si accumulano i rifiuti sono sempre gli stessi e l’odore nauseabondo accompagna i passanti che, sconfortati, assistono alla sporcizia depositata e all’incuria che regna sovrana.

Tanti gli interventi da parte dell’Amministrazione comunale, che ben conosce il problema, che tenta di arginare, purtroppo, senza successo: le immagini pubblicate da un cittadino sono di ieri e dimostrano, ancora una volta, la triste storia che si ripete, ancora una volta, nel cuore della città.