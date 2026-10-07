Nuragus, grave e reiterato disservizio presso l’Ufficio Postale di Nuragus, indisponibilità di contante agli sportelli e presso ATM, richiesta di intervento urgente: protesta il sindaco.

Un problema per i cittadini che sta determinando fortissimi disagi alla popolazione e numerose proteste e segnalazioni rivolte all’Amministrazione comunale.

Da diverse settimane, infatti, si verificano ripetutamente situazioni di indisponibilità di denaro contante presso l’Ufficio Postale, alle quali si aggiunge l’assenza di liquidità anche presso lo sportello ATM Postamat.

La situazione ha assunto particolare gravità in questi giorni, poiché diversi cittadini, compresi numerosi anziani, non hanno potuto procedere al ritiro della propria pensione.

Per un piccolo centro come Nuragus, caratterizzato da una significativa presenza di popolazione anziana, l’Ufficio Postale rappresenta un presidio essenziale. Molti utenti, per ragioni anagrafiche, di mobilità o per scarsa familiarità con gli strumenti bancari e digitali, fanno affidamento sul servizio postale per le più elementari operazioni quotidiane e, in particolare, per la riscossione della pensione.

“Non appare pertanto accettabile che una carenza di liquidità, anziché costituire un evento eccezionale e prontamente risolto, si ripeta ormai da settimane, arrivando a interessare contemporaneamente sia gli sportelli dell’Ufficio sia l’ATM esterno”.

Daga precisa che “l’Amministrazione comunale sta ricevendo numerose e comprensibili proteste da parte dei cittadini, i quali si trovano nella paradossale situazione di avere piena disponibilità delle proprie somme ma di non poter materialmente prelevarle nel proprio paese”.

Il sindaco chiede “a Poste Italiane un intervento immediato, affinché venga garantita un’adeguata e costante dotazione di contante presso l’Ufficio Postale di Nuragus e presso il relativo ATM Postamat, soprattutto in concomitanza con le giornate di pagamento delle pensioni”.

Non solo: viene chiesto di “conoscere le ragioni del reiterarsi del disservizio, le iniziative che Poste Italiane intende assumere per risolverlo definitivamente e le misure organizzative che verranno adottate affinché situazioni analoghe non abbiano a ripetersi”.