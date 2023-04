Cagliari, terremoto nella polizia municipale: il comandante Calzia verso l’addio

Cambio al vertice della polizia municipale cagliaritana. Da luglio il comandante Guido Calzia potrebbe lasciare l’ufficio di via Crespellani con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Secondo indiscrezioni oggi avrebbe comunicato la decisione al primo cittadino. E’ arrivato nel capoluogo nell’agosto di 2 anni fa dopo il pensionamento di Mario Delogu e ha gestito in questi anni la patata bollente della malamovida e quella della spazzatura selvaggia. Calzia lascerebbe proprio mentre entra in vigore il nuovo regolamento sulla sicurezza approvato dalla giunta Truzzu ed è in corso un giro di vite sull’abusivismo nell’ambito del commercio sulle aree pubbliche.

Secondo i rumors di palazzo alla base della decisione una crisi che si sarebbe aperta recentemente nei rapporti col sindaco Paolo Truzzu. Ma ambienti vicini al primo cittadino smentiscono e parlano invece di rapporti ottimi e di un Calzia lusingato invece da incarichi in grado di garantirgli un salto di qualità nell’ambito della propria crescita professionale. In caso di addio Truzzu dovrebbe affrontare l’ultimo anno della consiliatura con un nuovo comandante della polizia locale. In pole per la sostituzione il comandante di Monserrato Massimiliano Zurru e quello di Selargius Marco Cantori

Calzia è nato a ad Imperia, classe 1966, laureato all’Università di Genova, un master alla Bocconi, ha una esperienza di tre anni come Pubblico Ministero delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e vanta una carriera nel Corpo della Polizia Locale nei Comuni di Imperia, Porto Torres e Alghero. È stato anche è dirigente di Polizia Locale a Roma Capitale, al comando del X Gruppo Mare ad Ostia, dove ha coordinato circa 270 agenti.