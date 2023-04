Vandali scatenati a Monserrato: distrutti i giochi per bimbi nel parco di via Boezio

Monserrato – Giochi per i bimbi manomessi da incivili nel nuovo parco di via Boezio, atti vandalici molto gravi che avrebbero potuto riportare delle conseguenze molto serie: le segnalazioni sono giunte ieri sera e oggi il parco è già a disposizione dei piccoli cittadini. Scivolo e altalena nuovi di zecca con bulloni e stecche danneggiati da qualcuno che poco altro aveva da fare se non far rischiare ai frequentatori di cadere e riportare anche serie ferite. Azioni da condannare senza esitazione e la promessa da parte delle istituzioni di collaborare con la Polizia Municipale al fine di rintracciare e sanzionare gli autori di tali gesti. In città, infatti, il sistema di videosorveglianza non manca: un investimento fortemente voluto dal primo cittadino Tomaso Locci per avere sempre sotto controllo la situazione in tutti i punti del centro abitato.

L’inciviltà però non riguarda solo le strutture ma anche il verde del parco, in particolar modo le essenze, soprattutto il rosmarino, che è stato schiacciato appositamente. Le immagini, infatti, non mentono e evidenziano anche come i rifiuti siano buttati non nei cestini posizionati nel parco. Maggiori controlli, comunque, affinché il bene pubblico sia inviolato.

Nel frattempo è stato ripristinato anche il gioco per bambini di via del Redentore che la scorsa settimana, proprio a seguito di un uso improprio da parte di ragazzi incoscienti, si è spezzato improvvisamente.