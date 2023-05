Cagliari, sindaco 44enne precipita dall’hotel Due Colonne e muore: disposta l’autopsia

Radoslaw Grzegorz, classe 1979, sindaco della città polacca di Jaworze. È lui ad aver perso la vita dopo il volo dal quarto piano dell’hotel Due Colonne in via Sardegna a Cagliari. Si trovava nell’Isola insieme ad altri connazionali per alcune visite istituzionali con le Unioni dei Comuni e stava alloggiando in una stanza con un collega.

Si segue la pista della tragedia, gli agenti della polizia intervenuti hanno raccolto tante testimonianze. La verità finale si avrà solo dopo l’autopsia.