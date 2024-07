Cagliari, sfonda macchina con un sasso: topo d’auto arrestato a Is Mirrionis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Polizia ha arrestato, in flagranza, un uomo di 57 anni per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Cagliari, nel quartiere Is Mirrionis, quando presso la Sala Operativa è giunta la segnalazione da parte di un cittadino che riferiva di un uomo il quale, dopo aver infranto con una pietra il finestrino di un’autovettura in sosta, asportava diversi oggetti custoditi al suo interno per poi darsi alla fuga.

Nel frattempo, una pattuglia della Squadra Volante,e già impegnata nella stessa zona nel controllo del territorio, ha intercettato l’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal testimone, mentre si aggirava a piedi in una via limitrofa.

I poliziotti, dopo aver proceduto ad un controllo, hanno rinvenuto alcuni effetti personali asportati poco prima dall’auto, come confermato anche dal proprietario nella successiva denuncia.

L’uomo, un 57enne di Cagliari senza fissa dimora e già noto alle forze dell’Ordine per reati analoghi, è stato accompagnato e trattenuto presso gli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che nell’udienza di questa mattina, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma alla P.G..