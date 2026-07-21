Guspini, piccoli al lavoro per ripulire dove i grandi sporcano: i bambini del paese, armati di guanti, sacchi e tanta volontà, hanno raccolto l’immondizia abbandonata sotto gli alberi dell’area verde di via Alfieri, restituendo ordine e decoro al boschetto dove si gioca e si trascorrono ore in totale relax.

Giornata impegnativa quella vissuta da “Piccoli Passi, Operatori Ecologici per un giorno”: “Abbiamo dedicato una mattinata a pulire il nostro boschetto del cuore” spiega l’associazione culturale.

“Perché infondere il rispetto dei luoghi comuni è importante, e poter stare in un ambiente sicuro e pulito ancora di più.

Abbiamo raccolto un bel bottino di rifiuti, con la speranza di poter andare a giocare senza dover raccogliere cartacce , bottiglie ecc”. Dopo ore di duro lavoro, il risultato ha ripagato gli sforzi: tutto pulito, l’ambiente ringrazia. La speranza ora è che tutto rimanga al suo posto e nessuno deturpi più quel piccolo angolo di verde nel cuore del paese.