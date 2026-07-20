Hinterland cagliaritano nuovamente senza corrente elettrica: disservizi registrati a Quartu Sant’Elena, Sestu, Assemini e Sinnai. “Siamo esausti”. Il sovraccarico sarebbe la causa dei guasti che i tecnici Enel, per l’ennesima volta, stanno provvedendo ad aggiustare. E se la luce può essere sostituita con una pila o una candela, ventilatori e condizionatori rimangono spenti, accentuando il gran disagio che i cittadini vivono da giorni a causa del caldo estremo.

Le temperature sono scese di qualche grado da quando è calato il sole ma non la rabbia di chi deve combattere con la corrente elettrica che salta: “Con oggi è il terzo giorno che a Quartu, in diverse zone, viene staccata la corrente dalle 20 alle 02:00. Questa volta abbiamo deciso di intreprendere le vie legali e vorremmo intercettare altre persone che come noi sono stanche di questi “guasti” ripetuti, ogni giorno allo stesso orario. Con il pagamento delle bollette ovviamente non sono altrettanto elastici” spiega un cittadino a Casteddu Online.

“È già la terza volta che ci ritroviamo al buio e nessuno contatto diretto con voce umana a cui chiedere spiegazioni di tale disagio, ma solita scritto: “Ci dispiace per il disservizio stiamo cercando di risolvere il problema” e noi ci ritroviamo senza corrente sino alle 02:30, 8/10 ore al buio” spiega Luciano M. “Poveri commercianti che devono fare fronte alle ingenti perdite, siamo tutti esausti”.

Non va meglio negli altri comuni: a Decimomannu la sindaca Monica Cadeddu spiega che “la squadra è in arrivo per il ripristino del guasto, del quale al momento non è ancora possibile stabilire con precisione l’entità. Non appena mi verranno comunicati i tempi presumibili di ripristino del servizio, sarà mia cura aggiornarvi tempestivamente.

Comprendo perfettamente il disagio che questa situazione sta causando: è un disagio che sto vivendo anch’io e capisco bene il malcontento dei cittadini. Purtroppo, con le temperature eccezionali di questi giorni, la rete elettrica è sottoposta a uno stress straordinario e possono verificarsi guasti di questa natura.

Ci tengo però a sottolineare un aspetto importante: gli interventi vengono attivati con grande tempestività e le squadre stanno lavorando senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Mi è stato inoltre comunicato che, qualora il guasto non potesse essere risolto in tempi ragionevoli, Enel provvederà a installare un generatore di corrente provvisorio, come già avvenuto nei giorni scorsi in un’altra zona del paese”.

Mario Puddu, sindaco di Assemini: “Saputo del nuovo disagio (sono molto molto dispiaciuto) mi sono messo in contatto coi dirigenti Enel.

Mi è stato appena comunicato che è in arrivo un nuovo generatore.

Vi chiedo di avere pazienza (che comprendo possa essere già esaurita, ma non abbiamo alternative)”.