Guardate la foto choc dell’incidente avvenuto in tarda mattinata sull’Asse Mediano. Due auto si scontrano, una rimane bloccata praticamente occupando tutte le due corsie, paralizzando il traffico di chi stava tornando dal mare in orario di punta. Un sinistro che riapre il dibattito sulla giornaliera mancata sicurezza di questa arteria completamente non a norma, con svincoli inadatti, nessuna corsia di sosta e tanto altri difetti che o cagliaritani ben conoscono e continuano a subire senza nessun intervento da parte dell’Assessorato al traffico guidato da Yuri Marcialis del Pd.