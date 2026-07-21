Nel pomeriggio del 14 luglio, presso il parco acquatico Aquafantasy in località Isola Rossa, nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, un Maresciallo del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, libero dal servizio, è stato protagonista di un decisivo intervento che ha consentito di salvare una giovane donna intenzionata a togliersi la vita.

La Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia CC di Valledoria era stata allertata tramite il Numero Unico di Emergenza 112 NUE a seguito della segnalazione del personale della struttura. La donna, per motivi riconducibili a un trasferimento in una sistemazione non gradita, aveva raggiunto il tetto di una villetta all’interno del parco acquatico, minacciando di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa sei metri.

In quei drammatici momenti, all’interno del parco di divertimento acquatico si trovava, libero dal servizio ed in compagnia della propria famiglia, il Maresciallo effettivo al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, dove svolge anche l’incarico di negoziatore di 1° livello dell’Arma dei Carabinieri per la Provincia di Oristano.

Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il militare ha raggiunto la giovane sul tetto e, facendo ricorso alle competenze maturate quale negoziatore, è riuscito a instaurare con lei un rapporto di fiducia e un dialogo empatico. Nonostante le difficoltà dovute alle differenze linguistiche, il sottufficiale ha saputo trovare le parole e l’approccio più idonei per rassicurarla, contenere il suo stato di forte agitazione e convincerla, dopo circa un’ora di interlocuzione, a desistere dall’insano gesto.

Solo successivamente sono intervenuti i militari del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valledoria che hanno messo in sicurezza l’area e prestato supporto alle operazioni.

La giovane è stata quindi affidata al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per le cure sanitarie, rifiutando successivamente il trasporto presso una struttura ospedaliera.