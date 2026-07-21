È accaduto sabato a Marina Piccola, il gruppo è entrato con la barca nel porto a gran velocità, richiamando così l’attenzione della donna che, dopo esser stata aggredita, ha rischiato di essere buttata in acqua e derubata dei suoi averi.

Ennesimo episodio di violenza a Marina Piccola, questa volta a compierlo sono state delle turiste italiane che sono entrata a velocità sostenuta nel porto. Un comportamento non corretto per la sicurezza di tutti: una commerciante del posto ha richiamato il gruppo che si è scagliato contro la titolare dell’attività commerciale. Hanno provato a rubarle il telefono, l’orologio e a gettarla in acqua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. La prognosi è di 15 giorni, l’episodio è avvenuto verso le 18,30-19.