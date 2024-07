Cagliari, si mette la maschera di Batman e forza un distributore per rubare le sigarette: 51enne in manette

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 51 anni per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

La scorsa notte, è giunta una segnalazione al centro operativo che indicava un uomo, con indosso un passamontagna e la maschera di Batman, intento a scassinare il distributore automatico di una tabaccheria del quartiere del Sole.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente presso l’esercizio commerciale, hanno sorpreso l’uomo segnalato, con il volto travisato dalla maschera ancora intento a prelevare della merce dal distributore. Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha tentato una breve fuga, prima di essere bloccato dagli agenti.

Gli operatori, da una ricognizione sul posto, hanno appurato che il distributore automatico era stato forzato, rinvenendo a pochi metri di distanza, un martello, un cacciavite e un seghetto, utilizzati presumibilmente per forzare il distributore, nonché un borsone con numerose confezioni di tabacco e di sigarette elettroniche monouso.

Inoltre, dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza de locale, è stato riscontrato come l’uomo, dopo aver forzato con un cacciavite il plexiglass ed infranto il vetro con un martello, prelevava la merce dal distributore per poi riporla all’interno del borsone.

L’uomo, un 51enne cagliaritano con precedenti analoghi, è stato accompagnato in Questura in stato di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza di questa mattina, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.