L’appello lanciato attraverso Casteddu Online ha avuto un primo effetto concreto. Gli studenti del campus universitario “Emilio Lussu” di viale La Plaia, a Cagliari, sono stati convocati per domani a un incontro con i responsabili dell’Ersu e con i tecnici incaricati, nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi che da settimane interessano l’impianto di climatizzazione della struttura.

La riunione arriva all’indomani della denuncia pubblicata da Casteddu Online, nella quale gli universitari avevano raccontato una situazione definita ormai insostenibile a causa del caldo e del malfunzionamento dell’aria condizionata.

Secondo quanto denunciato dai residenti, dall’inizio dell’estate l’impianto canalizzato non riesce a raffrescare le camere, dove le temperature restano stabilmente tra i 29 e i 30 gradi, rendendo particolarmente difficile vivere e soprattutto dormire negli alloggi.

Gli studenti avevano inoltre spiegato che, nonostante le rassicurazioni ricevute dall’Ersu, il problema si protrae da quasi due mesi senza interventi risolutivi e avevano lamentato anche la mancanza di risposte alle mail inviate all’ente.

Ad alimentare il malcontento era anche il fatto che gli unici ambienti perfettamente climatizzati sarebbero quelli destinati al personale, come la portineria e gli uffici al piano terra, mentre le camere degli studenti continuano a essere soffocanti.

Il disagio ha cambiato anche la quotidianità degli ospiti del campus. Decine di ragazzi, infatti, si ritrovano ogni giorno al nono piano, dove due climatizzatori autonomi presenti nella terrazza rappresentano l’unico luogo in cui trovare refrigerio. Qui studiano, mangiano e trascorrono gran parte della giornata, rientrando nelle proprie stanze solo per dormire.

Ora arriva il primo segnale di apertura da parte dell’Ersu. L’incontro in programma domani con gli studenti e i tecnici servirà a fare il punto sulle criticità dell’impianto e ad avviare un percorso per risolvere definitivamente un problema che, nel pieno dell’estate, sta mettendo a dura prova la permanenza degli universitari nella residenza