L’episodio è avvenuto tre giorni fa e non è l’unico caso: “Domenica sul mezzo pubblico diretto al Poetto c’era una zecca”.

Episodi raccontati dai cittadini che hanno viaggiato assieme agli scomodi parassiti. “Sul convoglio alcuni si lamentavano di punture di insetti, zanzare o pappataci sono state le ipotesi. Una volta a casa ho distrattamente appoggiato i pantaloni sul letto. Il giorno dopo ero completamente morsa sul corpo. Ho dovuto sanificare ogni angolo della stanza col vapore e non sono ancora certa che la situazione sia rientrata”. Inizialmente la preoccupazione è stata di aver portato con se la cimice dei letti, ma dopo una osservazione scrupolosa dei segni sul corpo è risultata la pulce come responsabile.

Il sospetto è quello che l’animale sia stato preso a bordo del mezzo pubblico. Nonostante la pulizia sia costante e approfondita da parte delle ditte incaricate a sanificare i mezzi pubblici, può purtroppo accadere che insetti e parassiti si intrufolino tra pedane e sedili: complice il gran caldo e le tante sterpaglie presenti a terra, potrebbe bastare un attimo perché gli animali non graditi salgano a bordo come accaduto in questi casi descritti dai passeggeri.