Il sindaco Concu, però, assicura che anche in questa porzione di terreno verranno posizionati alberi e piante in grado di adattarsi alle particolari condizioni climatiche del luogo. Raffiche di vento di maestrale, quando soffia mette in difficoltà anche determinate piante e quel parcheggio a San Lussorio è esposto notevolmente al vento: ecco perché, sinora, niente è pressochè andato avanti, ma Gigi Concu rassicura i suoi cittadini e precisa che il piano del verde interesserà anche quell’area.

La discussione, nata sui social, ha generato tesi e ipotesi che hanno messo in evidenza la problematica del cambiamento climatico. Certo, non sarà lo sterrato del parcheggio a far cambiare rotta a un mondo quasi alla deriva, ma con il contributo di tutti si auspica che questo processo possa essere portato in atto. “Mi diverte molto l’idea che si parli di riscaldamento globale e poi ci sia chi progetta un parcheggio vastissimo senza nemmeno un albero da ombra.

La presa in giro di piantare degli alberelli che in 15 anni non sono mai cresciuti se non di 30/40cm significa che non ci sarà mai ombra per i malcapitati e ossigeno per l’intero quartiere” si legge nel post pubblicato.

L’area in questione è un parcheggio di scambio, destinato anche ai fruitori del maxi parco che si trova a pochi passo dall’asfalto: un’oasi di alcuni ettari dove la vegetazione abbonda, come quasi in tutta la città che vanta la maggior concentrazione di piante e alberi di tutto l’hinterland cagliaritano. Non a caso ogni anno sono ben 700 mila euro i fondi impegnati dal Comune per la manutenzione del verde pubblico che, come da programma, cresce sempre più. Una priorità, insomma, per l’amministrazione guidata dal sindaco Concu che spiega: “Con l’agronomo si valuterà quali alberi e piante siano più idonee poiché la zona in questione è sottoposta al forte vento di maestrale che non consente a tutti gli alberi di andare avanti. Anche in altri punti della città, sempre a causa di condizioni avverse, è stata progettata una piantumazione specifica con piante preposte per proteggere gli alberi dalle forti raffiche di vento”.

Si parla dei Spaccasassi, alberi particolarmente possenti grazie alle radici che riescono a farsi strada in profondità. Tanta premura, insomma, per il verde pubblico dell’ampia città che conta tante aree verdi e parchi particolarmente ampi e affollati invidiati da tanti comuni che, soprattutto per motivi di spazio, non possono godere del benessere che solo la natura riesce a regalare.