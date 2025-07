Il modus operandi è sempre lo stesso, ossia quello di attirare l’attenzione della vittima al fine di estorcere denaro con l’inganno.

È accaduto qualche giorno fa e il fatto è stato prontamente segnalato alle autorità di competenza: sebbene sia una truffa molto nota, non manca chi, purtroppo, ancora crede di aver causato danni inavvertitamente duramente il sorpasso in strada. Generalmente la truffa si svolge così: durante il sorpasso si sente un colpo nella carrozzeria, successivamente il truffatore richiama l’attenzione con fari e clacson, invitando l’automobilista a fermarsi. A quel punto mostra lo specchietto della sua macchina penzolante. Per evitare le pratiche assicurative viene chiesto un risarcimento in contanti.