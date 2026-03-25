A chi non è automunito non rimane altra scelta che camminare, anche per 4 chilometri nel cuore della notte.

Questo accade a Diego M., studente dell’Istituto Marconi di Cagliari (corso serale IT), che denuncia il disagio “inaccettabile per tutti gli studenti serali. Le lezioni finiscono alle 23:50, ma non esiste nessun bus o metro per tornare a Cagliari centro. La Metro ha la fermata quasi davanti scuola ma termina poco dopo le 22:30.

Risultato: 4 km a piedi di notte, anche per donne con rischi evidenti”.

Anche per i lavoratori la situazione è la stessa: non si può viaggiare con i mezzi pubblici.

Le richieste sono quelle di risolvere le criticità legate al trasporto pubblico e permettere al capoluogo sardo di poter offrire collegamenti anche durante le ore notturne.