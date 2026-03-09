Sta circolando in queste ore una nuova truffa online che sfrutta la paura degli automobilisti di aver ricevuto una multa non pagata. Il raggiro arriva tramite una mail che si presenta come un avviso ufficiale di pagamento relativo a una presunta violazione del codice della strada, invitando il destinatario a saldare immediatamente la sanzione per evitare conseguenze più gravi. Nel messaggio si legge che una sanzione originaria di 198 euro non sarebbe stata pagata e che, per questo motivo, l’importo sarebbe stato già maggiorato a 284 euro. La comunicazione avverte inoltre che, se il pagamento non verrà effettuato entro 20 ore dalla ricezione della mail, la cifra potrebbe salire fino a 596 euro, con ulteriori provvedimenti come la decurtazione di sei punti dalla patente, l’avvio di procedure esecutive e persino la sospensione dei servizi automobilistici.

La mail utilizza toni perentori e richiami a presunte norme di legge per spingere l’utente a pagare rapidamente tramite un sistema che richiama il circuito PagoPA. In realtà si tratterebbe di un tentativo di phishing: chi riceve il messaggio non ha alcuna multa da saldare, ma viene indotto a pagare o a inserire i propri dati personali e bancari. Gli esperti invitano alla massima prudenza. Le notifiche di sanzioni amministrative non vengono inviate con richieste di pagamento urgente via email e, soprattutto, non prevedono scadenze di poche ore. In caso di dubbi è sempre consigliabile verificare direttamente sui portali ufficiali della pubblica amministrazione o rivolgersi agli enti competenti prima di effettuare qualsiasi pagamento. L’attenzione resta quindi la principale difesa contro truffe sempre più sofisticate che sfruttano l’incertezza dei cittadini.