Una ragazza di 16 anni è stata investita in viale Marconi, probabilmente all’uscita di scuola, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del bus. Sul posto forze dell’ordine e ambulanza. La ragazza è stata stabilizzata e portata via in barella a bordo dell’ambulanza fino in ospedale: dalle prime informazioni, la ragazza sarebbe in condizioni gravissime.

In lacrime le amiche che hanno seguito le operazioni di soccorso, mentre un’auto era contromano sulla corsia degli autobus, forse per girare in uno dei negozi della zona. IN AGGIORNAMENTO