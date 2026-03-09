1° Anniversario
Ad un anno dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Antonio Meloni
noto Antonello
La moglie Lina, i figli Paolo, Francesca con Marco,
i fratelli Teresa, Gianni, Roberto e i parenti tutti
invitano e ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera
nella Santa Messa in ricordo che verrà celebrata
Lunedì 16 Marzo, alle ore 17, nella Parrocchia di Santo Stefano a Quartu S.E.
