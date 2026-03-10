Cagliari, ambulanza ritarda l’intervento di soccorso a causa delle transenne che hanno blindato Castello: dovevano intervenire in via Santa Croce dove ad attendere gli operatori c’era un gruppo di turisti.

Mamma e figlio, secondo i testimoni, sono caduti mentre visitavano la città: il piccolo ha sbattuto la testa, suscitando forte preoccupazione tra la comitiva di vacanzieri. Si sono recati in un noto loccale pubblico che ha immediatamente allertato i soccorsi. Il tempo stimato dell’ambulanza è stato di 10 minuti ma ha impiegato più tempo ad arrivare a destinazione a causa del divieto d’accesso in via Porcell. “Per fortuna il bambino non era grave – racconta un testimone – ma in questi casi anche un minuto in più può fare la differenza”. Non solo: “Sabato le transenne sono state spostate, c’era il caos, anche macchine in contromano. In casi di emergenza un’ambulanza non può perdere tempo, deve passare senza indugi e opposizioni. Non può perdere tempo”.